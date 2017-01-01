Vadistanbul, 300.000 metrekare ofis alanı ile Türkiye’nin en büyük ofis kompleksi olma özelliğini taşıyor. Yatay mimaride bu metrekareye sahip tek kompleks olan Vadistanbul; Socar, Alternatif Bank, TAV Havalimanları Holding, Mng Kargo, Evyap Holding, Kale Endüstri Holding, Polimeks Holding ve Mitsubishi Electric gibi ülke ve dünya ekonomisine yön veren önemli şirketlerin genel merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

“Dünyanın işi” Vadistanbul’da…

İş dünyasının yeni cazibe merkezi olan ve 9 bloktan oluşan Vadistanbul, tüm donatıların birbirine çapraz fayda sağlayacak şekilde hayata geçirilerek, yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran Türkiye’nin ilk ve tek karma projesi olarak öne çıkıyor. Ofislerde %78 – 80 arasında net alan verimliliği sunulan Vadistanbul, bulunduğu konum itibariyle TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarının keşişim noktasında yer alıyor.



Komplekste aynı zamanda misafirlerinizi rahatça ağırlayabileceğiniz beş yıldızlı Radisson Blu Otel de bulunuyor.