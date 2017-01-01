“Dünyanın işi” Vadistanbul’da…

Vadistanbul, 300.000 metrekare ofis alanı ile Türkiye’nin en büyük ofis kompleksi olma özelliğini taşıyor. Yatay mimaride bu metrekareye sahip tek kompleks olan Vadistanbul; Socar, Alternatif Bank, TAV Havalimanları Holding, Mng Kargo, Evyap Holding, Kale Endüstri Holding, Polimeks Holding ve Mitsubishi Electric gibi ülke ve dünya ekonomisine yön veren önemli şirketlerin genel merkezlerine ev sahipliği yapıyor.
İş dünyasının yeni cazibe merkezi olan ve 9 bloktan oluşan Vadistanbul, tüm donatıların birbirine çapraz fayda sağlayacak şekilde hayata geçirilerek, yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran Türkiye’nin ilk ve tek karma projesi olarak öne çıkıyor. Ofislerde %78 – 80 arasında net alan verimliliği sunulan Vadistanbul, bulunduğu konum itibariyle TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarının keşişim noktasında yer alıyor.
Komplekste aynı zamanda misafirlerinizi rahatça ağırlayabileceğiniz beş yıldızlı Radisson Blu Otel de bulunuyor.
Seyrantepe Metro İstasyonu’yla Vadistanbul'u birbirine bağlayan projeye özel “havaray hattı”, Türkiye’de bir ilk niteliğinde. Vadistanbul ortaklığı tarafından inşa edilen havaray hattı; projeyi şehrin ana merkezlerine bağlıyor…
Vadistanbul’da, alışveriş caddesinin yanı sıra 103.000 m2’lik alışveriş merkezi de yer alıyor. İstanbul’un her yerinden kolay ulaşım imkanına sahip olan alışveriş merkezi; modanın, eğlencenin, alışverişin İstanbul’daki yeni adresi oldu...
Şehrin merkezinde, renkli sosyal yaşamıyla, konfor ve lükse ev sahipliği yapan Radisson Blu Hotel Vadistanbul, ferahlatan orman manzarasıyla dünyayı ağırlayacak…
Vadistanbul bulunduğu özel konum itibariyle, TEM, E-5 ve inşası devam eden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarının keşisim noktasında yer alıyor. Sakinlerine ve ziyaretçilerine sunduğu bu alternatif ulaşım imkanı, Vadistanbul’u daha da ayrıcalıklı kılıyor…
Yaz boyu başta konserler olmak üzere İstanbullu’nun keyif alacağı pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Vadi Açıkhava, rahat tribünü ve sınırsız dans etme imkanı sunan, rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile sanatseverlerden tam not alıyor.
Vadistanbul; Teras, Bulvar ve Park olmak üzere 3 etaptan oluşmaktadır. Toplam 424 bin metrekarelik alanda geliştirilen Vadistanbul’da; 1.915 konut, 103.000 metrekarelik alışveriş merkezi, cadde mağazalarının bulunduğu 760 metre uzunluğunda alışveriş caddesi, 300 bin metrekare yüksek donatılı ofis alanı, 20 bin metrekare home office ile 25.500 metrekare alana sahip 5 yıldızlı otel yer alıyor. Vadistanbul’un toplam inşaat alanı ise 1 milyon 350 bin metrekare…
Şehrin merkezinde “Başka bir İstanbul” inşa eden Vadistanbul’un, 17 ayda tamamlanan 250 bin metrekarelik “Teras” etabında yaşam başladı... Toplam 1.111 konutun yer aldığı etapta; yüzme havuzları, spor salonu, anaokulu, çocuk oyun alanları, kuaför, market gibi sosyal yaşamı canlı kılan tüm ayrıcalıklar hizmete açıldı...
İstanbul’un en güzel vadisinde konumlanan Vadistanbul’un ikinci etabı Bulvar; 280 mağazadan oluşan AVM’si, Türkiye’de bir ilk olan havaray metrosu, mağaza ve kafelerden oluşan 760 metrelik caddesi ve 100 - 1500 m2 arası büyüklüklerde A+ ofisleriyle Mart 2017’de kapılarını açtı. Geldiğinizde göreceksiniz…
Gelecek, Vadistanbul ile gelecek.
Vadistanbul Park; geniş yeşil alanlarıyla, Belgrad Ormanı’na sıfır konumda size bambaşka bir İstanbul yaşatmak için inşa edildi…
3+1 ve 4+1 ağırlıklı 804 dairesiyle Vadistanbul Park; aileler için büyük mutluluklar inşa ediyor. Kreşi, metro bağlantılı havarayı, AVM’si, mağazaları, alışveriş caddesi, parkları ve kafeleriyle her ihtiyaca cevap verebilen bir hayata imza atıyor. İstanbul’un keyfini çıkarmak isteyeni İstanbul’a çağırıyor…
Doğası, AVM’si, evleri, home ofisleri, alışveriş caddesi ve havaray metrosuyla...
İstanbul’un en güzel vadisinde, geleceğin İstanbul’u canlanıyor.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No:1/A Sarıyer - İstanbul
444 53 35
info@vadistanbul.com
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